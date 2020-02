ECONOMIA DOMESTICA

Piemonte locomotiva della logistica

È la regione che cresce di più in un comparto in costante espansione. Il fatturato passa da 2,4 a oltre 3 miliardi di euro con un incremento superiore al 27%. Aumentano anche gli addetti. La partita fondamentale del retroporto di Genova

Continuano a crescere gli addetti e il fatturato della logistica in Italia, seppur meno rispetto agli anni precedenti, e in questo quadro nazionale il Piemonte è tra le regioni che fanno registrare le performance migliori. Tra il 2017 e il 2018 il fatturato nel Nord-Ovest d’Italia è cresciuto del 9,9% trascinato proprio dal Piemonte che cresce del 27,6% passando in termini assoluti da 2,37 a 3,02 miliardi di euro. Che sia questo uno dei comparti su cui la regione si gioca gran parte del suo sviluppo futuro è dimostrato anche dall’interesse su partite come quella del retroporto di Genova, connessa con il Terzo Valico, e della recente adesione della Regione Piemonte alla Fondazione Slala di Alessandria, che promuove il sistema logistico del Nord-Ovest d’Italia. Anche i lavoratori impiegati in questo comparto strategico sono cresciuti in modo importante, passando da 16.668 a 17.977 (+7,9%).

Sono i dati emersi dal focus su trasporti e logistica dell’osservatorio sui bilanci delle Srl promosso dalla Fondazione nazionale e dal Consiglio dei Commercialisti. L’analisi sulla base della banca dati Aida – Bureau van Dijk ha riguardato i bilanci 2018 di quasi 17mila srl afferenti al settore, pari al 3% del totale di srl.

A livello nazionale questo settore dà lavoro a oltre 250mila persone e genera un fatturato che sfiora i 46 miliardi di euro. A guidare la classifica delle regioni è la Lombardia con 58mila dipendenti e oltre 13 miliardi di ricavi. Nel 2018 gli addetti sono aumentati in Italia del 6,4%, mentre il fatturato è cresciuto dell’8,1%.

Nel dettaglio emerge come la crescita del fatturato sia più elevata tra le imprese del comparto trasporto terrestre di merci (+11,3%) seguito dalle srl del comparto del trasporto marittimo e acque interne (+8,7%), magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti (+6,6%) e infine (+3,8%) trasporto terrestre di passeggeri. Tra le regioni, detto del Piemonte, che è quella che cresce di più in termini di fatturato, va segnalato il tonfo della Valle d’Aosta (-14%), unica con segno meno. Crescono a due cifre, invece, il Molise con il +14,9%, la Campania con un incremento dell’11,9% e la Basilicata (+11,1%). Buone anche le performance dell’Umbria (+10 %) e del Friuli Venezia Giulia (+9,6%). Sul fronte degli addetti, maglia nera a Valle D’Aosta (-36,1%) mentre sul podio Campania (+14%), Lombardia (+8%), Piemonte(+7,9%) e Friuli Venezia Giulia(+7,9%).