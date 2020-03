Lista Seymandi

Dicono che… il suo ruolo all’interno dell’amministrazione cittadina verrà ridimensionato ma ciò non cambierà di molto i piani di Cristina Seymandi. La potente staffista di Chiara Appendino, “cocca” dell’assessore all’Ambiente Alberto Unia, avrà anzi più tempo e mani libere per dedicarsi al compito per il quale era stata a suo tempo ingaggiata: riaprire il dialogo tra la giunta e le realtà associative delle periferie, ma soprattutto predisporre un “contenitore” capace di trasformarsi in una lista alle prossime elezioni comunali, da affiancare alla formazione ufficiale grillina, lo scalcinato M5s. Un disegno politico “mascherato” dal doppio incarico della Seymandi – di responsabile del Tavolo di Progettazione Civica e di animatrice del coordinamento Civico Torino – svelato ieri in sala Rossa dal capogruppo dei Moderati Silvio Magliano: “Avete cacciato assessori per molto meno. Lei no perché vi sta preparando una lista civica per il 2021”.