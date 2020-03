EMERGENZA SANITARIA

Virus, primo morto in Piemonte

Si tratta di un 79enne ricoverato all'ospedale di Tortona. L'anziano era affetto da molte patologie pregresse e non è affatto certo che a causare il decesso sia stato il Covid-19. Salgono a 84 i contagiati in regione

Primo morto in Piemonte legato al coronavirus. Si tratta di un ottantenne ricoverato da ieri in terapia intensiva all’ospedale “Santi Antonio e Margherita” di Tortona, nell’alessandrino. L’anziano, cardiopatico, affetto da numerose patologie pregresse era risultato positivo al test Covid-19 q aunto pare pur non sviluppando sintomatologie tipiche del contagio virale. Sono in corso accertamenti per verificare se a causare il decesso sia stato il virus oppure no. Stazionarie, invece, le condizioni dell’altro paziente, di 83 anni, ancora in terapia intensiva nell’ospedale interamente riservato ai contagiati.

Intanto salgono a 84 i casi di coronavirus in Piemonte, secondo l’ultimo bilancio fornito dall’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi. Sedici sono i positivi ad Alessandria, 41 ad Asti, 3 a Novara, 11 a Torino, 4 a Vercelli e 5 nel Verbano Cusio Ossola, a cui si aggiungono altri tre piemontesi provenienti da Milano, Piacenza e Cremona. Di questi, 27 sono ricoverati in ospedale, 14 in terapia intensiva. “Non c'è un focolaio piemontese”, ha ribadito Icardi. “Abbiamo due derivazioni, dalla Lombardia e dalla Liguria. Nel Tortonese poi il contagio deriva da una sala da ballo, frequentata per lo più da anziani, che si trova al confine con la Lombardia”.