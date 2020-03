Fondazione Crt: 86 mln avanzo esercizio 2019

Il bilancio 2019 della Fondazione Crt si chiude con un avanzo d'esercizio pari a 86 milioni di euro. I risultati sono stati approvati dal consiglio di amministrazione che si è riunito oggi in teleconferenza sotto la presidenza di Giovanni Quaglia. Il documento sarà sottoposto all'esame del consiglio di indirizzo il mese prossimo. È un dato certamente positivo - sottolinea la Fondazione Crt - realizzato grazie al consistente incremento del risultato di negoziazione titoli, all'aumento dei dividendi incassati dalle principali società partecipate e, in generale, a una prudente ed equilibrata gestione del patrimonio, finalizzata soprattutto a fornire le risorse per l’attività istituzionale. Ampiamente positiva la posizione finanziaria netta, salita da 254 milioni di euro nel 2018 a oltre 417 milioni (+65%). Anche il patrimonio netto registra un incremento di 30 milioni, arrivando a superare i 2,25 miliardi. Nel 2019 la Fondazione Crt ha attivato risorse a favore dell’attività istituzionale per circa 67 milioni di euro con interventi su welfare e salute pubblica, ricerca e istruzione, arte e beni culturali. A queste tradizionali modalità di intervento, la Fondazione ha affiancato ulteriori iniziative arrivando a mettere a disposizione del territorio 73 milioni di euro. Con una disponibilità superiore ai 140 milioni di euro, il fondo di stabilizzazione delle erogazioni, irrobustito già negli anni scorsi, garantisce continuità e forza all’attività istituzionale futura della Fondazione. "In un momento in cui la gravissima emergenza sanitaria in atto mette a dura prova la tenuta dell'intero sistema economico e sociale, dalla Fondazione Crt - commenta Quaglia - arriva un segnale concreto di speranza per il futuro. La forza espressa dal bilancio, frutto del grande impegno di tutta la struttura, dimostra infatti che la Fondazione è in grado di continuare a offrire un fondamentale supporto al territorio, orientando al meglio i propri interventi alla luce della grande operazione di ascolto degli 'Stati Generali' e delle nuove, complesse sfide emerse nelle ultime settimane, inimmaginabili a inizio anno". "I risultati economico-finanziari molto soddisfacenti raggiunti nel 2019 confermano anche quest'anno la solidità delle fondamenta della Fondazione Crt e ci consentono di poter affrontare con maggior fermezza e resilienza il momento di storica complessità che stiamo vivendo in questi giorni sui mercati a livello globale", sottolinea il Segretario Generale Massimo Lapucci che sottolinea l'esigenza "di attivare strategie fatte anche di competenze e relazioni internazionali, per contribuire, insieme agli altri attori del territorio, alla necessaria ricucitura sociale ed economica del 'giorno dopo', quando la fase acuta sarà passata e molto dovrà essere fatto".