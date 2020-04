Bulimia

Dicono che… con il posto che fu di Roberto Rosso ancora vacante e gli appetiti insaziabili della Lega, il prossimo pacchetto di nomine sia diventato un terreno minato per il centrodestra piemontese. Il prossimo 23 aprile, infatti, scadono i termini dei bandi per i vertici di Barricalla, Consepi, Miac e Sito: società in pancia a Finpiemonte partecipazioni. A Palazzo Lascaris raccontano che in vista delle designazioni si starebbe profilando un asse tra Fratelli d’Italia e Forza Italia per tentare di contenere la bulimia dell’alleato. Questa volta trovando una sponda nel governatore Alberto Cirio.