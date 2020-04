Andrea all'ovile

Dicono che… molti osservatori, avvezzi alle faccende di casa Agnelli, abbiano scorto nelle parole di John Elkann un preciso avvertimento al cugino. “Crediamo che la Juventus sia ben posizionata per un futuro più sostenibile, in un settore dove la straordinaria crescita dei ricavi degli ultimi dieci anni non si è tradotta in sufficiente redditività”, ha scritto l’erede dell’Avvocato nella lettera indirizzata agli azionisti di Exor. La mole di debiti che ha costretto la famiglia a mettere mano al portafoglio ha certamente scalfito la leadership di Andrea Agnelli che ora si trova sotto esame. Chissà se sarà lui a festeggiare i cento anni della presidenza agnellesca della società bianconera?