Droni ad Alessandria, già prime sanzioni

Si intensificano anche ad Alessandria i controlli sul rispetto delle prescrizioni anti coronavirus, anche con l'impiego da parte della polizia municipale di droni. "Ringraziamo l'associazione di Protezione Civile 'Due Fiumi' - spiega il comandante vicario Alberto Bassani - con cui il nostro ufficio di Polizia Giudiziaria collabora per la gestione della preziosa strumentazione che ci è stata messa a disposizione. In caso di segnalazione, gli agenti intervengono tempestivamente per accertare le violazioni". "Un drone ha 1000 possibilità, anche quelle comunicative - rimarca il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco - Consentirebbe, a quanto mi risulta, anche di misurare la temperatura. Questo potrebbe essere interessante, non per cogliere i soggetti e identificarli, ma semplicemente per avere un'idea della situazione in generale e quindi le prospettive in cui può andare incontro Alessandria sul piano di eventuali contagi". "Vi ricordiamo che non è possibile creare assembramenti sulla pubblica strada. Può essere pericoloso per voi, per la vostra salute e per quella dei vostri cari. Rientrate a casa e state a casa se non avete motivi più che urgenti. Grazie', il messaggio registrato diffuso dal drone. Già questa mattina le prime contestazioni a persone in giro senza autorizzazione.