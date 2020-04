Bongioanni (FdI), Cirio non chiuda i take away

I take away in Piemonte non devono restare chiusi. E' quanto afferma Paolo Bongioanni, consigliere regionale FdI, che invita il governatore Alberto Cirio a "rivedere con estrema urgenza" le sue posizioni. "La situazione epidemiologico-sanitaria del Piemonte - afferma - è grave e tutti ne abbiamo coscienza, ma anche noi vedremo la luce in fondo al tunnel: già oggi, scorporando i dati delle Rsa, vediamo che i nostri numeri non sono così lontani da altre regioni. Non possiamo però essere noi i colpevoli della morte di un sistema produttivo al quale al momento oltre a parole non abbiamo dato altro". "Non possiamo permettere - aggiunge - che le misure restrittive per le riaperture siano scritte a tavolino da cattedratici, ignorando completamente il mondo reale e senza considerare il confronto con le confederazioni della piccola media impresa, che, non mi stancherò mai di ripeterlo, sono la struttura portante dell'economia della nostra regione".