Fondazione Mertz compie 15 anni

Oggi la Fondazione Merz di Torino celebra 15 anni di attività e festeggia con #FondazioneMerzRewind, una narrazione online che raccoglie quotidianamente, attraverso i propri profili Instagram e Facebook, immagini, testi e video. Tra i prossimi progetti una nuova versione del format Scusi, non capisco, ideato per andare incontro all'esigenza del grande pubblico di comprendere meglio i linguaggi e il pensiero che stanno dietro le opere di arte contemporanea. I dialoghi avverranno in diretta Instagram ogni domenica di maggio e giugno alle 16.30 per circa 30 minuti in modo trasversale e aperto. Inoltre, non appena sarà possibile, la Fondazione porterà a termine l'allestimento della mostra Push The Limits, curata da Claudia Gioia e Beatrice Merz. Un progetto tutto al femminile che indaga la capacità dell'arte di porsi costantemente al limite, spostando l'asse del pensiero, della percezione, del discorso, immettendo nuovi elementi nel sistema. Sono passati 15 anni dal restauro e dalla trasformazione dell'ex centrale termica Officine Lancia di via Limone nella sede di un nuovo centro d'arte contemporanea. Un progetto ambizioso, nato per volontà di Beatrice Merz con l'intento di produrre mostre inedite, appuntamenti per il pubblico tra arti visive, musica e laboratori educativi, portando avanti un'intensa attività di ricerca e approfondimento dell'opera degli artisti contemporanei. Nell'aprile 2005 la Fondazione apre al pubblico con una grande mostra dedicata a Mario Merz. Fino a oggi la Fondazione ha dato vita a un intenso programma espositivo che conta 70 mostre, di cui 9 fuori sede e 13 collaborazioni internazionali, 1.605 laboratori con più di 70.000 bambini coinvolti dallo staff educativo e 147 appuntamenti per il pubblico di diversa natura che hanno presentato quasi 100 ospiti tra poeti, scrittori, architetti, attori, curatori, filosofi, antropologi, critici, registi, ballerini e oltre 200 musicisti. Tra le iniziative sviluppate dalla Fondazione anche il Mario Merz Prize, con cadenza biennale.