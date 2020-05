L'ugola di Malan

Dicono che… neppure il lockdown ha affievolito la passione di Lucio Malan per la musica celtica. Come molti sanno, da qualche anno il senatore di Forza Italia si esibisce in un ricco repertorio di brani tradizionali irlandesi e scozzesi, prevalentemente per beneficienza o in rassegne per cultori. E così per allietare queste lunghe giornate tra le pareti domestiche, ma anche per trasmettere sentimenti di “rinascita e speranza”, ha inviato ad amici ed estimatori un video in cui, con alcuni componenti dell’ensemble, si esibisce in una struggente versione di Morning has broken, inno religioso della scrittrice e poetessa inglese Eleanor Farjeon reso celebre da Cat Stevens. Ognuno rigorosamente dalla propria abitazione, Malan da Roma dove ormai il politico nato nelle valli valdesi si è stabilito.