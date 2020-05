EMERGENZA SANITARIA

Test sierologici a proprie spese

Via libera dalla Regione: i cittadini possono sottoporsi all'esame presso i laboratori privati. Finora solo le aziende potevano richiedere lo screening. Ma non concederanno alcuna "patente di immunità". Almeno per il momento

In Piemonte anche singoli cittadini potranno effettuare i test sierologici rivolgendosi ai laboratori privati. A rivelarlo, modificando un orientamento in senso contrario dei giorni scorsi, è stato l’assessore alla Sanità Luigi Icardi rispondendo oggi in Consiglio regionale a un question time rivolto dal M5s. “I test somministrati dovranno essere quelli approvati dal Ministero della Salute e avranno solo valore epidemiologico – precisa il vicepresidente della Commissione Sanità Domenico Rossi – poiché, ad oggi, non possono sostituire i tamponi per la funzionalità diagnostica”.

Insomma, mentre in un primo tempo l’esame era stato unicamente riservato al personale sanitario, compresi medici di famiglia, pediatri di libera scelta e specialisti convenzionati, da oggi chiunque lo vorrà potrà sottoporsi al test sierologico, a proprie spese e presso strutture private. E non solo più i dipendenti di quelle aziende che, in preparazione alla ripresa dell’attività produttiva, avevano ottenuto la possibilità di sottoporre a screening i lavoratori. Per chi produce e vende gli esami si annunciano buoni affari, visto che un kit può costare, a seconda delle tipologie, tra 4 e 7 euro alle strutture pubbliche e tra 25 e 50 ai privati cittadini.

Però, almeno per il momento, la “patente di immunità” non esiste e queste indagini hanno un valore epidemiologico. Il test indica la quantità di anticorpi presenti ma manca ancora a livello mondiale una interpretazione che possa dire in modo univoco se esista l’immunità e quando. Com’è noto, infatti, mentre i tamponi scovano la positività al Covid, i sierologici e i cosiddetti kit veloci, invece, si concentrano sulla risposta immunitaria dell’organismo per scoprire se è entrato in contatto con il virus. Nello specifico si cercano le immunoglobuline G (IgG) e le M (IgM) che si formano in tempi diversi, comunque a partire da circa 5-6 giorni dal contatto. Ma sono i test sierologici, in laboratorio, attraverso il prelievo del sangue, i più affidabili. Se si trova un numero elevato di IgM significa che il Covid è appena passato e può essere ancora presente. A quel punto è necessario sottoporre la persona al tampone per ottenere un quadro attendibile, ed è questo che deve aver indotto finora alla cautela la Regione, temendo un ulteriore incremento delle richieste di tampone, rischiando di intasare un servizio che mostra molte falle e defaillance.