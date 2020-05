Compagnia leghista

Dicono che… la designazione da parte della Regione Piemonte di Carlo Picco nel Consiglio generale della Compagnia di San Paolo abbia creato molte tensioni all’interno della Lega. Sul nome dell’attuale commissario dell’Asl di Torino, infatti, avrebbe vacillato persino un’antica amicizia, quella tra il deputato Alessandro Benvenuto, sponsor del manager della sanità, e il segretario cittadino Fabrizio Ricca che nella sua veste di assessore regionale proponeva di “imbarcare” Vincenzo Ilotte, poi indicato da Unioncamere. Insomma, per la povera professoressa Anna Maria Poggi, che pure si era proposta arrivando persino a mettersi in coda pur di assistere al comizio di Matteo Salvini, non è mai stata davvero della partita. Vatti a fidare di ’sti leghisti!