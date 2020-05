Lo scippo della Lega

Dicono che… si sia trattato di un vero e proprio “scippo” politico. Nella serata di ieri la Lega, capitanata dal capogruppo Riccardo Molinari, si è infatti intestata il merito di aver ottenuto la sospensione del pagamento dell’Iva per le aziende con sede legale o operativa ad Alessandria e Asti che nei due mesi di lockdown hanno registrato una diminuzione del fatturato di almeno un terzo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Peccato che l’emendamento approvato al Dl Liquidità sia opera del deputato di Forza Italia Carlo Giacometto il quale, in asse con il capogruppo di Leu Federico Fornaro, ha fatto aggiungere le due province piemontesi a quelle lombarde (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza) che il governo aveva indicato in un primo momento come uniche beneficiarie della moratoria fiscale. Gli esponenti del Carroccio si sono limitati ad apporre la loro firma in zona Cesarini, ma sono stati abilissimi a suonare la grancassa della propaganda. As usual.