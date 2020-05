Hong Kong, Gancia (Lega): Europa imponga sanzioni contro Cina

"L’Europa non può essere silente davanti a quanto sta succedendo ad Hong Kong in questi giorni, dove il regime comunista cinese, sfruttando il clamore causato dalla pandemia di coronavirus, ha arrestato indiscriminatamente oltre 200 persone scese in piazza in modo pacifico per chiedere libertà, democrazia e il ritiro della legge che assoggetterebbe definitivamente Hong Kong a Pechino. In tutto questo, la comunità internazionale si mostra troppo timida, con il grave silenzio dell’Unione Europea che non ha ancora espresso una posizione forte di condanna verso un regime che, dall’estate scorsa, ha arrestato oltre 8 mila manifestanti. Nei trattati commerciali in via d’attuazione l’UE deve imporre delle sanzioni a Pechino e inserire delle clausole legate al rispetto dei diritti umani a Hong Kong". Lo afferma Gianna Gancia, europarlamentare della Lega.