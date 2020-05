Opus Dei in Compagnia

Dicono che.. secondo gli accordi dovrebbe spettare a Fratelli d’Italia l’indicazione del secondo componente in quota Regione Piemonte nel Consiglio generale della Compagnia di San Paolo. Il bando per la nuova designazione, necessaria dopo la promozione di Carlo Picco nel Comitato di gestione dell’ente, sponsorizzato dalla Lega, scade il prossimo 5 giugno. Stando ai rumor di Palazzo Lascaris Forza Italia starebbe tentando di “scippare” la nomina al partito della Meloni, barattandola con altri incarichi nel sottogoverno. L’assessore Maurizio Marrone per ora tiene il punto e non sembra affatto disponibile a cedere, avvantaggiando un alleato troppo famelico di posti rispetto alla consistenza elettorale. E nei giri che contano c’è chi sussurra il nome sul quale i sovranisti potrebbero puntare: l’avvocato Stefano Commodo, illustre professionista ma soprattutto uomo dell’Opus Dei.