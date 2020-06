Fratello adottivo

Dicono che… dopo tanto peregrinare Daniele Andretta sia pronto a entrare nella sua nuova casa (politica). Già candidato sindaco di Novara nel 2017 con una formazione civica, e prima ancora esponente di Forza Italia e del Nuovo Centrodestra di Angelino Alfano, Andretta avrebbe stretto un patto con il ras locale di Giorgia Meloni, Gaetano Nastri, per entrare in Fratelli d’Italia. Ma non si presenterà in prima persona alle elezioni comunali del prossimo anno, piuttosto sembra deciso a sostenere una coppia di candidati su cui far convergere il suo consistente pacchetto di preferenze. Ma Andretta non è l'unico alla porta di FdI: a fargli compagnia, in attesa del via libera, c'è anche il consigliere comunale e provinciale di Novara Michele Contartese, unico eletto in Forza Italia a Palazzo Cabrino, poi passato al gruppo Misto e tra i tanti che ora sta cercando un porto sicuro in vista delle prossime elezioni comunali, quando i berluscones locali rischiano di non ottenere più di un eletto.