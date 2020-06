EMERGENZA ECONOMICA

Un'azienda su tre in cassa integrazione

Dal lockdown a oggi sono ricorse agli ammortizzatori sociali 714 imprese della provincia di Torino, per un totale di quasi 53mila occupati. Il bollettino di guerra dell'Unione industriale che torna a sollecitare misure a sostegno dell'automotive

A Torino una azienda su tre dall’inizio del lockdown ha fatto ricorso alla cassa integrazione, e più della metà dei lavoratori in cassa appartengono al metalmeccanico. Sono ricorse agli ammortizzatori sociali 714 aziende della provincia di Torino, per un totale di quasi 53mila occupati. È quanto emerge da un’indagine condotta dal settore sindacale dell’associazione di via Fanti. “L’ampio ricorso alla cassa integrazione – spiega il presidente dell’Unione industriale Dario Gallina – fotografa un tessuto industriale che sta provando a resistere ad una crisi senza procedenti. Ora che siamo usciti da lockdown, l’utilizzo degli ammortizzatori, pur diminuito, continua, perché per alcuni settori la produzione sta riprendendo faticosamente, sorretta soprattutto dagli ordinativi esteri, ma per altri, come il terziario invece la ripresa sembra ancora molto incerta nonché lontana”.

Le aziende torinesi, aggiunge Gallina, “stanno vivendo una crisi senza precedenti: oltre alla flessione della domanda, e quindi dei fatturati, devono far fronte anche ad un aumento dei costi e alla gestione della forza lavoro. Gli ammortizzatori sociali d’emergenza e i vari interventi introdotti dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Rilancio sono stati solo degli antidolorifici a scadenza”. E le prospettive non sono incoraggianti. “Purtroppo se si possono bloccare i licenziamenti per decreto, il lavoro non lo si crea con testi di legge e a causa dell’imposizione del limite temporale degli ammortizzatori già questa estate molte aziende saranno costrette a chiudere poiché non riusciranno a farsi carico del costo dei lavoratori. Serve una cura a sostegno del settore industriale, in grado di rilanciare la domanda, e quindi la produzione e aiutare la liquidità”.

Per il presidente degli industriali torinesi “l’augurio è che a livello governativo si rimuova il blocco dei licenziamenti e contemporaneamente venga programmato un intervento strutturale sull’intero sistema degli ammortizzatori sociali, che vada oltre l’emergenza Covid e sia finalizzato a razionalizzare tutti gli ammortizzatori sociali, semplificando procedure e iter burocratici e sindacali che ne rallentano la fruizione”. Il comparto metalmeccanico è dunque quello maggiormente in sofferenza. “Per non far morire il settore, che questa estate potrebbe gettare la spugna, servono incentivi per l’acquisto di auto e l’estensione dell’ecobonus, misure che abbiamo chiesto nell’appello trasmesso insieme ad Anfia”.