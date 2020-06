CORONAVIRUS & GIUSTIZIA

Si indaga per epidemia colposa

È una delle ipotesi di lavoro formulate provvisoriamente dalla procura di Torino. Altro filone, gestito dai carabinieri del Nas, è relativo alla diffusione dei contagi nelle Rsa. A partire dalla richiesta di informazioni e chiarimenti dei sindaci all'Unità di crisi e al Sisp

Compare anche l’epidemia colposa fra le ipotesi di lavoro formulate provvisoriamente dalla procura di Torino in uno dei numerosi fronti di indagine aperti sulla questione Coronavirus. È quanto trapela da ambienti giudiziari. Altri titoli di reato sono l’omicidio colposo e le lesioni. Nella maggior parte dei casi i fascicoli al vaglio del pool anti-Covid sono comunque senza titolo di reato e a carico di ignoti. Iscrizioni nel registro degli indagati saranno effettuate nel caso di denunce dirette a carico di persone fisiche.

Altro filone di indagine, gestito dai carabinieri del Nas, è relativo alla diffusione dei contagi nelle Rsa del Torinese e, in particolare, nella zona che ricade sotto la competenza della procura di Ivrea. Sindaci che chiedevano aiuto e informazioni sulla questione Coronavirus senza ottenere risposte in tempi rapidi. Gli accertamenti hanno preso le mosse ad aprile dopo la segnalazione di una parlamentare piemontese del Movimento 5 Stelle, Jessica Costanzo. Gli accertamenti riguardano, secondo quanto si apprende, le richieste di informazioni e chiarimenti inoltrate all’Unità di crisi della Regione e al Sisp (servizio di igiene e sanità pubblica) dell’Asl 4 tra la fine di marzo e i primi di aprile, quando cominciavano a crescere i contagi nelle residenze per anziani. “La situazione sta degenerando”, si legge in una delle mail acquisite dagli investigatori: si cercavano indicazioni, per esempio, sulla necessità di mettere in isolamento domiciliare medici di base e parenti dei contagiati. Fra i sindaci che si erano attivati c’era quello di San Mauro Torinese, Marco Bongiovanni, e quello di Brandizzo, Paolo Bodoni, di professione medico, il quale, in un post pubblicato su Facebook il 7 aprile in merito alla situazione della Rsa “Piccola Lourdes”, si diceva “inc ... nel vedere la nostra perla assistenziale lasciata sola a sé stessa” e “inc ... perché mi sono sentito solo e preso in giro da un sistema sanitario latitante, lento, assolutamente insufficiente ad affrontare una pandemia”.