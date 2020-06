PAROLE & MUSICA

Appendino tocca Ferro (Tiziano)

Il cantautore di Latina dedica un pensiero a Torino, dove questa sera avrebbe dovuto esibirsi in un concerto cancellato per l'emergenza Covid: "Prenditi cura di te". La sindaca duetta citando un'altra sua canzone: "L'Olimpiade" (quella che lei ha fatto saltare) - VIDEO

Questa sera Tiziano Ferro avrebbe dovuto essere in concerto allo Stadio Olimpico di Torino , ma anche la tappa subalpina del tour “Tnz 2020” come tutte le altre, è stata annullata e rinviata al prossimo anno a causa dell’emergenza Covid 19. E così il cantante, su Facebook ha dedicato un pensiero alla città della Mole. “Per la mia Torino. Che sempre mi ha concesso il conforto di una vera casa. Stavamo per raddoppiare la data – scrive il cantante di latina –. E poi eccomi qua. E pensare che stasera saremmo stati tutti in quello stadio. Prenditi cura di te Torino, che avrò ancora bisogno tu ti prenda cura di me”.

E a Ferro, sempre su Fb poco dopo risponde la sindaca Chiara Appendino condividendo il post. “Grazie Tiziano”, scrive la prima cittadina citando le parole di “L’olimpiade”, brano del cantautore pubblicato nel 2001: “Mettiti in forze e guarda su, e dacci dentro tu di più. Parte la tua gara più ardita, la partita, va giocata, con fatica infinita”. E poi aggiunge: “diamoci dentro tutti insieme e sono sicura che... potremo ritornare. Un abbraccio”, conclude accompagnando la frase con una faccina che fa l’occhiolino.