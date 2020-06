Fase 3: Alessandria, approvate misure a sostegno commercio

Misure per favorire la ripresa delle attività commerciali ad Alessandria dopo il lockdown sono state approvate dal consiglio comunale. Sono previsti azzeramento per 3 mesi della parte variabile della Tari per gli esercizi obbligati alla chiusura dell'attività principale; ulteriore esonero per marzo e aprile per l'occupazione del suolo pubblico per dehors e commercio ambulante; abbattimento dell'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni per iniziative che abbiano un contenuto legato all'emergenza sanitaria con un fondo collegato di 100mila euro; per chi lo richiederà, esonero dal pagamento dell'occupazione del suolo pubblico per spazio espositivo vicino al negozio. "La proposta - sottolinea il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco - è stata approvata soltanto grazie al senso di responsabilità delle forze politiche di maggioranza (Lega, Forza Italia, Siamo Alessandria e Fratelli d'Italia) e di quelle vicine alla nostra maggioranza (Alessandria Migliore)".