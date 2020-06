EMERGENZA SANITARIA

Covid, zero decessi e due contagi

Per la prima volta dall'inizio dell'epidemia non si registrano vittime nelle ultime 24 ore in Piemonte. Drastica riduzione anche dei positivi. Ma attenzione, anche i tamponi sono ai minimi storici

Nelle ultime 24 ore il Piemonte non ha registrato vittime positive al Covid-19. È la prima volta dall’inizio dell’emergenza e, per quanto si tratti di un dato estemporaneo, potrebbe rappresentare una ulteriore conferma della regressione dell’epidemia. A maggior ragione se associato a quello dei nuovi positivi, solo 2, di cui uno in Rsa. Su quest’ultimo dato, però, influiscono certamente anche i pochi tamponi effettuati, appena 1.229, il numero di test più basso effettuato negli ultimi tre mesi. Il numero complessivo dei decessi aveva superato sabato la soglia dei 4mila attestandosi a 4.012, mentre continuano a ritmi costanti le guarigioni: sono complessivamente 22.562 dall’inizio della pandemia (+111 rispetto a ieri).

Attenzione ai ricoverati in terapia intensiva, che tornano ad aumentare: attualmente sono 28 (+2 rispetto a ieri). Gli ospedalizzati meno gravi sono 517 (gli stessi rispetto a 24 ore fa). Le persone in isolamento domiciliare sono 2059. I dati del week end (ricordiamo che quelli appena comunicati sono stati registrati tra le ore 12 di domenica e le 12 di oggi, lunedì) sono sempre soggetti a riduzioni “fisiologiche”. Tra domani e mercoledì si vedrà se questo repentino miglioramento è frutto di un trend in fase di consolidamento.