Big Fabrizio

Dicono che… la prudenziale “apertura” di Federico Borgna nei confronti dell’Ops di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca sia stata suggerita da Fabrizio Palenzona. L’ex vicepresidente di Unicredit, ancora molto influente negli assetti di potere finanziario e politico, avrebbe consigliato al sindaco di Cuneo di non seguire Giandomenico Genta nella battaglia contro il blitz di Carlo Messina. Il destino del presidente della Fondazione CrC è, infatti, in bilico: qualora l’operazione andasse in porto non potrebbe che trarne le conseguenze e rassegnare le dimissioni. Insomma, meglio non fare comunella con uno che rischia di affondare. Messaggio chiaro e… ricevuto.