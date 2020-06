Auto storiche: a Torino la Fondazione dedicata a Gino Macaluso

A dieci anni dalla scomparsa del pilota, imprenditore e designer Gino Macaluso, è stata presentata a Torino la Fondazione per l'Auto storica a lui dedicata, nata per volontà della moglie Monica Mailander e della famiglia. Uno spazio rinnovato alle porte della città, una "camera delle meraviglie" dedicata alla storia dell'automobile, che custodisce i gloriosi esemplari del motorsport, insieme all'officina per il restauro dell'auto storica, l'archivio e la biblioteca dell'automobile. "L'auspicio - spiega Monica Mailander - è che la Fondazione contribuisca a fare partire da Torino un'estensione della Motor Valley italiana per disegnare una nuova geografia culturale dei motori la collezione porterà Torino nel mondo, verso i maggiori musei e istituzioni che rinnoveranno la cultura dell'automobile Made in Italy. Per visitare la Fondazione servirà prenotare, non vogliamo essere un museo, semmai un luogo aperto e di incontro".