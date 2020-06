Rebola punta alle Ogr

Dicono che… tra quanti auspicano un rapido ritorno alla normale attività delle Ogr, finito il loro parziale utilizzo come ospedale da campo per l’emergenza sanitaria, vi sia Maurizia Rebola. A dar retta ai rumors che circolano con insistenza tra piazza Castello e via XX Settembre, l’ex direttrice del Circolo dei Lettori sarebbe infatti prossima ad assumere la guida operativa del polo culturale sorto dalla trasformazione del complesso industriale. Ad averla ingaggiata sarebbe stato direttamente Giovanni Quaglia, presidente della Fondazione Crt, proprietaria dell’area e che attraverso una società consortile ne sovrintende la gestione. Non è un mistero, infatti, che lo stesso Quaglia ritenga da tempo esaurito il doppio ruolo di Massimo Lapucci, segretario generale dell’ente e finora direttore delle Ogr.