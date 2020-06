Fca-Psa: Tavares, questo non è momento per rivedere termini

Questo periodo caratterizzato dall'emergenza Covid "non è il momento" per rivedere eventualmente i termini della fusione Fca-Psa. Lo ha detto l'amministratore delegato di Psa, Carlos Tavares, durante l'assemblea annuale dei soci del gruppo francese, avvertendo anche di non provare a "destabilizzare" l'accordo tra le due case automobilistiche, secondo quanto riferisce Bloomberg. Tavares ha quindi sottolineato che la fusione è una operazione "per il lungo periodo" e "non è solamente finanziaria".