Controlli in esercizi commerciali Torino, multe per 50 mila euro

Multe per quasi 50 mila euro sono state inflitte ad alcuni esercizi commerciali ispezionati dalle forze dell'ordine a Torino nel corso di un controllo straordinario "ad alto impatto" del territorio nel quartiere San Salvario e nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Porta Nuova. In un ristorante cinese sono stati sequestrati 107 kg di alimenti di origine animale non tracciati; è stata inoltre accertata la presenza di un lavoratore in nero. Per tre attività è stata disposta la sospensione.