Incidente su A26, lunghe code nell'Alessandrino

Disagi sulla A26 Genova-Gravellona per un incidente al chilometro 26 in direzione del capoluogo ligure poco dopo l'uscita di Ovada (Alessandria). Come fatto sapere dalla Polizia Stradale di Belforte Monferrato sono state coinvolte 3 auto e un mezzo pesante. Nell'immediatezza si sono formate lunghe code. In seguito la circolazione è tornata a scorrere con regolarità.