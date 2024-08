Cade in un vallone mentre pesca in montagna, morto 74enne

È stato ritrovato questa mattina in un vallone in Val Cannobina, nel Vco, il corpo senza vita di un uomo di 74 anni che ieri sera non aveva fatto rientro a casa dopo essere andato a pescare. La vittima viveva a Falmenta. Le ricerche, cominciate già in serata, si erano concentrate nell'area dove erano stati ritrovati il motorino dell'uomo, la sua canna da pesca e alcuni effetti personali. Alle operazioni hanno preso parte il soccorso alpino, la guardia di finanza e i vigili del fuoco.