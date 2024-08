Lavoro: corrieri Cai in sciopero a Quattordio

Sciopero e presidio alla filiale Sda di Quattordio (Alessandria) dei lavoratori del Consorzio Cai, che ha in subappalto le consegne. Le ragioni della protesta, secondo Giancarlo Topino, segretario generale Filt Cgil, sono da individuare "nell'elusione dei principi di sicurezza dei mezzi e nell'eccesso dei carichi di lavoro". "Da tempo chiediamo assunzioni", aggiunge il sindacalista. L'adesione risulta essere stata del 90%: su una quarantina di dipendenti hanno lavorato solo in 4-5. "Siamo disponibili al dialogo con il Consorzio - prosegue Topino - cui già lunedì chiederemo un incontro. In assenza di risposte interpelleremo direttamente la committente Sda. Se necessario, poi, anche la Prefettura".