Segnaposto

Dicono che… Marco Perosino, sindaco di Priocca e “segnaposto” di Alberto Cirio in Senato, abbia un tantino precorso i tempi. Fiutata l’aria che tira in Forza Italia avrebbe avviato personali trattative per passare in Fratelli d’Italia rivolgendosi al capogruppo del partito di Giorgia Meloni a Palazzo Madama, Luca Ciriani. A quanto pare tenendo all’oscuro non solo Guido Crosetto, pressoché unico titolato a condurre le “operazioni transumanza”, ma persino il governatore, che si sarebbe trovato spiazzato proprio mentre stava contrattando tempi e modalità della sua futura collocazione. Perosino, costretto a una repentina retromarcia, se n’è tornato con le pive nel sacco tra i banchi degli azzurri. Almeno il momento.