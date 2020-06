Intelligenza col nemico

Dicono che… seppur motivata dall’esigenza di stringere un patto sempre più forte con le realtà datoriali del Nord, la presenza di un lombardo tra i cinque vicepresidenti dell’Unione Industriale di Torino ha provocato non poco sconcerto in qualche big di via Fanti. Giorgio Marsiaj ha voluto nella squadra che lo supporterà alla guida dell’associazione per il quadriennio 2020-2024 Antonio Calabrò, consigliere delegato e direttore della Fondazione Pirelli, già direttore editoriale del Sole24Ore, ma soprattutto vicepresidente di Assolombarda. Nessuno ha espresso dubbi sul profilo del neovicepresidente, piuttosto a più d’uno sono parsi inopportuni i tempi, a sole poche settimane dal duello sui vertici di viale dell’Astronomia che ha visto soccombere la piemontese Licia Mattioli contro Carlo Bonomi, sostenuto in modo compatto dall’associazione lombarda di cui è stato a lungo presidente.