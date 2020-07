FASE 3

L'aeroporto di Torino riprende quota

Si torna a volare dallo scalo di Caselle. Riprendono oggi i collegamenti internazionali di Ryanair che presto assicurerà 39 voli a settimana con punte di 9 al giorno. Con EasyJet si va a Napoli

L’aeroporto di Torino torna in quota. Riprendono oggi i collegamenti internazionali di Ryanair dallo scalo di Caselle e il collegamento di EasyJet su Napoli. Il primo volo internazionale di Ryanair da Torino dopo il lockdown è stato il FR9112 per Barcellona, decollato alle 13,40: con questo collegamento il capoluogo piemontese torna così a essere connesso direttamente con la Spagna. Nei prossimi giorni, altre destinazioni internazionali servite dalla compagnia low cost si aggiungeranno al suo network da Torino: da venerdì 3 luglio, infatti, riprenderanno il via anche i voli verso Londra Stansted, Ibiza e Valencia. Ryanair arriverà così ad assicurare fino a 39 voli a settimana, con punte di 9 voli al giorno, che comprenderanno anche i collegamenti verso le mete domestiche di Bari, Catania, Palermo (riavviate nei giorni scorsi) e Brindisi (in ripartenza domani, 2 luglio).

“In questo frangente delicato – riporta l’associazione Fly Torino – Ryanair si conferma l’unico vettore low cost in grado di mantenere dei voli leisure internazionali da Caselle, con funzione sia incoming che outgoing, una lezione che in tutti gli altri scali italiani ed europei hanno capito già da molto tempo”.

Da oggi, inoltre, riprendono le operazioni di EasyJet da Torino Airport. La compagnia aerea riavvia, con il volo EC4812 verso Napoli in partenza stasera alle 21,05, le proprie operazioni sullo scalo piemontese. Il servizio prevede sei frequenze a settimana, che aumenteranno ulteriormente da settembre.

Riparte anche British Airways che trasloca momentaneamente da Gatwick: almeno per i prossimi due mesi i voli per Torino opereranno da Heathrow, l’aeroporto numero uno in Europa per traffico passeggeri. Operativo ridotto come tutte le rotte internazionali post Covid: si comincia con due voli settimanali dal 15 luglio che saliranno a quattro in agosto.