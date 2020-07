Fuggi fuggi

Ormai ha assunto i connotati del fuggi fuggi la diaspora da Forza Italia in tutte le latitudini: c’è chi si rifugia in Fratelli d’Italia (la maggior parte) chi nella Lega, chi riporta in auge vecchie formazioni civiche. È il caso, quest’ultimo, di due amministratori del Novarese che in queste ore hanno annunciato il loro addio al Cav, lasciando gli azzurri senza una rappresentanza anche in Provincia. Si tratta del sindaco di Vicolungo Marzia Vicenzi e del presidente del Consiglio comunale di Trecate Andrea Crivelli che hanno annunciato la (ri)nascita di Forza Novara, formazione con cui quattro anni fa, in occasioni delle comunali del capoluogo, Gerry Murante conquistò lo scranno nell’assemblea cittadina prima di essere eletto presidente d’aula. Una mossa che avrebbe fatto andare su tutte le furie il coordinatore provinciale degli azzurri Massimo Marcassa che ora pretende la revoca delle deleghe in capo ai due.