Porqueddu evergreen

Dicono che… nonostante le quasi ottanta primavere sulle spalle Gianfranco Porqueddu non abbia nessuna intenzione di mettersi a riposo. Secondo spifferi provenienti da via Giordano Bruno, infatti, il bizzoso presidente del Coni Piemonte, al timone ormai da 19 anni, starebbe brigando non poco per ottenere la guida di una delle federazioni a lui più care, quella dell’atletica leggera. Una vita tra sport e politica quella di Porqueddu, iniziata come atleta e tecnico della Fidal e proseguita con la carica di sindaco democristiano di Vinovo e poi vicepresidente della Provincia di Torino, il tutto mentre scalava le gerarchie del Comitato olimpico, dove ora è tempo di passare la mano. Lui è pronto a cedere il testimone al suo vice, Stefano Mossino, ma pare che un’agguerrita opposizione già si stia organizzando.