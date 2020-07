Fondazione Crt, 4 milioni a non profit per Fase 3

La Fondazione Crt ha assegnato 4 milioni di euro a 336 progetti del territorio per la ripartenza nella Fase 3: sono i risultati della prima sessione 2020 delle richieste ordinarie di contributi - quelli che non rientrano in alcun bando specifico della Fondazione - presentate da enti non profit attivi in Piemonte e Valle d'Aosta. "Accanto agli interventi messi prontamente in campo per far fronte all'emergenza sanitaria, Fondazione Crt continua a sostenere tutte quelle iniziative e quei soggetti che, seppur messi a dura prova durante il lockdown, rappresentano l'ossatura del tessuto sociale e culturale dei territori di riferimento, contribuendo alla tenuta stessa delle comunità", commenta il presidente Giovanni Quaglia. "Fondazione Crt ha rivolto particolare attenzione alla sostenibilità sociale e ambientale dei progetti, alla capacità delle associazioni di fare networking, al coraggio di esplorare strade nuove, anche attraverso lo sviluppo di nuovi modelli operativi e l'apertura al digitale: si tratta di skill fondamentali e sempre più strategici nel nuovo mondo post-Covid", afferma il segretario generale Massimo Lapucci.