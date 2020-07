CULTURAME

Libro, un "salottino" in autunno

Buchmesse di Torino in versione ridotta dopo l'estate in attesa del gran ritorno del 2021. Semaforo verde da Comune e Regione: entro agosto pagamenti e rinnovo dei contratti per le maestranze. Biino a capo del Comitato di gestione

Salone del libro in versione ridotta, purché si faccia. Insomma, un salottino. Così l’edizione 2020 della buchmesse di Torino diventa di fatto il trait d’union tra quella del 2019 e quella del 2021 che tornerà nel tradizionale appuntamento di maggio. È quanto è stato stabilito questa sera nella riunione che si è svolta in piazza Castello tra tutti gli attori coinvolti. Un modo per evitare di assumersi troppi rischi con un’edizione in grande stile in un autunno in cui nessuno si sente di escludere un colpo di coda dell’epidemia, ma allo stesso tempo di non saltare un anno così come aveva chiesto per primo il governatore Alberto Cirio, che spinge sempre più per un progressivo ritorno alla normalità.

“L’evento autunnale unirà i contenuti in rete con appuntamenti dal vivo, fatte salve le condizione di sicurezza consentite delle normative del momento, e fungerà al contempo da segno della ripartenza e lancio per l’organizzazione del Salone 2021” si legge in una nota congiunta di Regione Piemonte e Comune di Torino. Sono stati garantiti, inoltre, entro la prima metà di agosto il saldo dei pagamenti in sospeso e il rinnovo dei contratti per consulenti e collaboratori che sono già impegnati a progettare e definire le prossime tappe. In queste ore il direttore editoriale Nicola Lagioia aveva espresso tutto il suo rammarico per il solito senso di indeterminatezza che vive ormai da quando è stato ingaggiato, tra burocrazia tecnica e lassismo politico. Entro la fine di settembre verrà approvato il nuovo protocollo d’intesa con una validità fino al 2023.

Inizia, inoltre, a essere operativo il Comitato di Gestione presieduto dal notaio Giulio Biino, presidente della Fondazione Circolo dei lettori, a cui partecipano Comune, l’associazione Torino Città del Libro, la Salone Libro srl e il direttore editoriale Lagioia con il supporto operativo di Marco Pautasso. È prossima la convocazione del Comitato d’Indirizzo per un confronto con le associazioni rappresentative dell’intero mondo editoriale italiano quali gli editori, i librai, e i bibliotecari.