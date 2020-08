SACRO & PROFANO

Valdesi, 8x1000 all’emergenza Covid

A causa della pandemia è stato cancellato il Sinodo che avrebbe dovuto tenersi l'ultima settimana di agosto a Torre Pellice. Al suo posto una serie di incontri su "Generazioni e rigenerazioni. Avere cura di persone, memorie e territori". Progetti di solidarietà

“Generazioni e rigenerazioni. Avere cura di persone, memorie e territori”. È questo il titolo scelto dalla Tavola valdese per la settimana di iniziative che si svolgeranno a Torre Pellice (Torino) dal 24 al 30 agosto, nelle giornate che di consuetudine sono dedicate al Sinodo delle Chiese metodiste e valdesi che quest’anno non ci sarà a causa dell’emergenza Covid-19. “Il Sinodo non c’è, ma le chiese metodiste e valdesi ci sono con la loro storia e il loro impegno variegato da Nord a Sud” ha dichiarato la moderatora Alessandra Trotta. E quest’anno, gran parte dei fondi raccolti dai barbet con l’Otto per mille, saranno destinati a finanziare progetti d’intervento relativi alla pandemia.

Incontri, mostre, concerti, film e anche fumetti animeranno la settimana dal 24 al 30 agosto a Torre Pellice, nel cuore delle valli valdesi. Un ricco programma di eventi che sarà preceduto, dal 21 al 23 agosto, da un’edizione particolare di Torre di Libri. In programma, fra l’altro, una serata pubblica (lunedì 24 agosto) con un dibattito alla Casa Valdese dal titolo “Affinché lo lavorasse e lo custodisse. La giustizia sociale e ambientale per la costruzione del post Covid” con interventi video di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo e di Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia Romagna, Vittorio Cogliati Dezza (Legambiente) e Valdo Spini (Circolo Rosselli). Il tutto moderato da Claudio Paravati e Ilaria Valenzi (Confronti), mentre le conclusioni sono affidate alla moderatora Trotta. Martedì 25 agosto, alle 17.30, si terrà l'incontro “Invisibili ma necessari. Immigrati e lavoro agricolo. Le iniziative delle chiese evangeliche”, organizzato da Mediterranean Hope, programma rifugiati e migranti delle Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI), con numerosi ospiti coordinati da Paolo Naso. Mercoledì 26 agosto la consueta “Giornata teologica Miegge” su “Predicazione e vita”. Nella stessa giornata, alle 17, sbarcano a Torre Pellice anche i fumetti con la presentazione del libro di Peter Madsen su “Gesù' di Nazareth”, edito da Claudiana. La giornata di venerdì vedrà diversi appuntamenti dedicati ai bambini e sui bambini, prima di affrontare in serata, alle 21, il tema della “Informazione al tempo dell’emergenza” organizzata dal settimanale Riforma e dal Centro culturale valdese. La chiusura della serie di eventi sarà nel weekend con un incontro sul Museo valdese e la proiezione del film “Valdesi. Una storia di fede e di libertà”. Domenica 30, nel pomeriggio, saranno presentati i progetti Otto per mille per l’emergenza Covid-19.