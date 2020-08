Maltempo: Alessandria, il 25 agosto sopralluogo Protezione Civile

Martedì 25 agosto sopralluogo del Dipartimento della Protezione Civile ad Alessandria per fare il punto sui danni da maltempo dell'1 e 2 agosto e sulla richiesta dello stato di emergenza. Sarà anche l'occasione per sollecitare nuovi ulteriori fondi anche dopo l'ondata di maltempo dell'autunno 2019. "Mi auguro - dice il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco - che i risultati del 25 agosto possano essere portati direttamente all'attenzione del Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Angelo Borrelli per mettere in evidenza quanto sia importante e opportuno che Protezione Civile e Governo colgano l'insieme di difficoltà che complessivamente ha interessato Alessandria nell'ultimo periodo e la sua fatica nel dover fronteggiarle alla luce della delicata situazione economico-finanziaria dovuta al rispetto del Piano dei Riequilibrio vigente".