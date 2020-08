Non capiamo un Tub

Dicono che… l’idea del tandem Milano-Torino per portare in Italia la sede del Tribunale europeo unificato dei brevetti (Tub) non sia stata neppure presa in considerazione. Sebbene in pubblico molti abbiano espresso il plauso per una proposta in grado di superare i campanilismi, tra i partiti e all’interno del Governo ognuno ha continuato a tessere la propria tela. Stando ai rumors di ieri provenienti dalla Capitale solo una parte del Movimento 5 stelle starebbe facendo il tifo per Torino, con l’obiettivo di dare alla loro sindaca Chiara Appendino una medaglia da appuntarsi al petto in vista delle elezioni. Pd, Lega e Forza Italia tirano la volata a Milano.