EMERGENZA SANITARIA

Più positivi, ma meno malati

Il governatore Cirio fa il punto sullo stato dell'epidemia in Piemonte. Con più tamponi e test sierologici la situazione è oggi sotto controllo. Sintomatici soltanto uno su tre, contro il 70% di marzo. "Riapriamo le scuole garantendo la massima sicurezza"

In Piemonte i positivi al Coronavirus aumentano, ma la percentuale di quelli che si ammalano scende. È il quadro odierno della pandemia tracciato da Alberto Cirio, oggi all’inaugurazione del nuovo laboratorio di biologia molecolare dell’Arpa a La Loggia, nel torinese. Il 60% dei positivi attuali nella regione, ha detto il governatore, ha tra 15 e 44 anni, una fascia di età che a marzo rappresentava solo il 15%. Solo il 12% è over 65 e il 3,6% over 80. Inoltre oggi sono sintomatici solo il 30% dei positivi, contro il 70% di marzo. Nell’ultima settimana (24 -30 agosto), ha ricordato il presidente, ci sono stati 476 nuovi casi di cui 188 importati, 97 dall’estero e 91 da altre regioni italiane. Metà dei casi hanno meno di 35 anni, 60 ne hanno meno di 20, e solo 40 positivi hanno più di 80 anni. E fra gli over 80, ha fatto osservare Cirio, ben 33 sono asintomatici. Una situazione che un tempo sfuggiva dallo screening e che ora, grazie all’incremento di tamponi e test sierologici, è emersa. “I focolai che vediamo sono quasi esclusivamente familiari o riguardano contesti amicali”.

Insomma, per il governatore il Piemonte è attrezzato per fronteggiare l’eventuale seconda ondata dell’epidemia. “Se arriva siamo pronti, perché con questi numeri il contact tracing sarà molto più semplice”. In merito alla gestione dell'emergenza coronavirus, il presidente Cirio ha ricordato come “sono stati raddoppiati i posti di terapia intensiva e triplicati quelli di subintensiva, che ora diventeranno strutturali: terapia intensiva da 287 a 586 posti (+104%) e terapia subintensiva da 135 a 517 posti (+282%)”. Nei mesi trascorsi dall’inizio dell’emergenza il Piemonte è passato da 2 a 27 laboratori di analisi, portando la propria capacità di fare tamponi dai 320 al giorno dei primi tempi ai 13 mila potenziali attuali. Una potenza di fuoco cui si aggiungerà il laboratorio inaugurato oggi a La Loggia, alle porte di Torino, dotato di modernissimi macchinari di produzione Usa (benché costruiti materialmente in Cina), che dopo essere rimasti bloccati alla dogana di Malpensa per settimane sono arrivati con un colpo di scena proprio nel corso dell’inaugurazione. “Piemonte 1 Burocrazia 0”, ha commentato soddisfatto Cirio, che ha anche scritto la frase a pennarello su uno degli scatoloni.

Il nuovo laboratorio, presentato dal presidente con gli assessori all’Innovazione, Matteo Marnati, e alla Sanità, Luigi Icardi, potrà fare oltre mille tamponi al giorno. Avrà un “livello di sicurezza 3” pari a quello dello Spallanzani, e sarà l’unico in Italia in grado di fare test anche di tipo ambientale. Proprio da questi, che comportano la ricerca del Covid per esempio nelle acque reflue o nei filtri dell'aria degli ospedali, partirà l’attività dal prossimo 10 settembre. Il nuovo centro sarà invece in grado di supportare il sistema sanitario regionale sul fronte dell'analisi dei tamponi da fine mese, dopo avere montato i robot in videoconferenza con i tecnici americani e avere seguito tutte le procedure sempre necessarie per validare un nuovo laboratorio. Per far funzionare questo centro, e uno gemello che sarà installato a Novara, la Regione ha assunto un gruppo di giovani biologi molecolari. E proprio questa mattina ha acquistato un milione di pezzi per test rapidi, utili per fronteggiare le problematiche dell’autunno: scuola, elezioni, Rsa.

Massima attenzione è rivolta alla riapertura dell’anno scolastico. “Io mi sto battendo perché il 14 settembre ci siano le condizioni di sicurezza per i bambini del Piemonte di ritornare a scuola, proprio in questi giorni abbiamo le riunioni con tutti i soggetti che devono con noi garantire la sicurezza dei ragazzi. Se ci sarà anche solo il minimo rischio evidentemente questo non potrà avvenire, ma noi siamo fiduciosi”.