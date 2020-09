SCARROCCIATE

Tessera della Lega Preionis causa

Il capogruppo del Carroccio in Consiglio regionale investe del titolo di socio sostenitore il sindaco di un paese del Vco, guarda caso nel suo collegio elettorale. Ma il primo cittadino non ne sapeva nulla

La tessera della Lega come una medaglia al valore. Bisogna andare tra le meno di cinquecento anime di Bannio Anzino, antico capoluogo della Valle Anzasca, per scovare l’ultima trovata del capogruppo leghista in Consiglio regionale Alberto Preioni. Qui, Pierfranco Bonfardini, sindaco del comune formato da due frazioni, si è trovato da un giorno all’altro ad essere leghista, sia pure honoris causa e, come capitò anni fa a un ministro per questioni assai più concrete, a sua insaputa.

Rispettando il protocollo, l’onorificenza preionesca ha una sua, pur bizzarra motivazione: “Nelle ultime tornate elettorali la Lega ha sempre ottenuto a Bannio Anzino risultati straordinari. Alle Regionali del 2019 io presi quasi il 70% delle preferenze, che insieme a Forza Italia con il 7% e FdI con il 6%, portarono la coalizione di centrodestra a sfondare la soglia record dell'80%, con numeri mai visti da nessuna altra parte. Con i voti di Bannio – prosegue la nota in guisa di editto d’investitura vergata da Preioni – la Lega oltre a me ha eletto un europarlamentare (Alessandro Panza) e un Senatore (Enrico Montani), sempre con numeri da record”. Quindi, prosegue il capogruppo “il minimo che avessi potuto fare (sic!) è stato offrire la tessera della Lega al sindaco, l'amico Pierfranco Bonfadini in segno di tutta la gratitudine della Lega Vco, e son contento che la abbia accettata. A Bannio la Lega vince e stravince sempre. Gli altri? ZeroTitoli”.

E se a caval donato non si guarda in bocca, il sindaco ha preso la tessera e messa in tasca precisando che “non è una mia decisione quella di iscrivermi al partito, ma è una loro iniziativa visto il risultato che hanno raccolto in paese’’. Vittorio Emanuele II diceva che “un sigaro toscano e una croce da cavaliere non si negano a nessuno”. Preioni se la sarebbe cavata meglio con una scatola di toscani.