VERSO IL VOTO

"Salvini appeso", messaggio choc del candidato Pd

Un aspirante consigliere comunale di Venaria pubblica sui social la foto con l'ignobile scritta. La Lega insorge. Cerutti: "Candidano individui che offendono e incitano alla violenza". Poi le scuse e la rimozione del post: "L'ho fatta fuori dal vaso"

Posta una foto con la scritta “Salvini appeso” a una settimana dalle elezioni e scoppia subito la polemica tra Lega e Pd. L’autore è il candidato dem alle amministrative di Venaria Fabio Tumminello, praticante avvocato, che sul suo profilo Instagram non ha trovato nulla di meglio che condividere una immagine che “non lascia spazio alle interpretazioni” dice Andrea Cerutti, consigliere regionale leghista e segretario della sezione cittadina del Carroccio. Una difesa dovuta, in un periodo peraltro in cui il numero uno leghista è particolarmente esposto a contestazioni in ogni angolo dello Stivale: tra chi gli lancia uova, chi sputa, chi lo aggredisce strappandogli camicia e rosario in preda a una macumba e chi si limita “solo” a fischiarlo e insultarlo.

“Il Partito Democratico, a Venaria, candida individui che offendono e incitano alla violenza” s’indigna Cerutti, che invoca una presa di posizione del Partito democratico. “Queste azioni – continua il leghista – nulla hanno a che vedere con il confronto politico. Siamo certi che i venariesi non vogliano essere rappresentati da personaggi così, capaci solo di fomentare l’odio e cavalcare l’ignoranza perché senza idee proprie. Il nostro auspicio è che, con il voto di domenica, questa figura possa essere estromessa dalla gestione della cosa pubblica. La nostra città merita ben altro”.

Vedendo avvicinarsi la bufera Tumminello fa mea culpa e alla fine toglie il messaggio. “Ieri ho pubblicato su Instagram una storia con un post ironico legato ad un murales presente in una via del centro di Torino – ricostruisce –. L'ironia è come la pipì, se esageri, la fai fuori dalla tazza. E questa volta ho esagerato io. Ho provveduto ad eliminare la storia e chiedo scusa a tutti coloro che si siano sentiti offesi da questa mia esternazione”. La parola fine la mette un suo follower che sentenzia: “Sei proprio un idiota”.