Fondazione Novara Sviluppo, Michele Ragno nuovo presidente

È Michele Ragno il nuovo presidente della Fondazione Novara Sviluppo, realtà nata nel 2000 su iniziativa della Provincia con l'obiettivo di sostenere realtà connesse con la ricerca scientifico-tecnologica e l'innovazione. La sua nomina, come quella dei tre componenti del Cda che vanno ad aggiungersi ai due indicati dallo stesso consiglio d'amministrazione uscente, spetta alla Provincia, socio unico della Fondazione. Michele Ragno, medico cardiologo, è in quota Fratelli d'Italia, così come il presidente uscente Giovanni Rizzo, riconfermato dal Cda come vicepresidente. Nominato nel consiglio anche Roberto Franzo, in quota Pd, Rossella Marzi in quota Lega e Antonio Piciaccia (Forza Italia). La Fondazione ospita da anni corsi di laurea di alcune Facoltà scientifiche dell’Università del Piemonte Orientale oltre a una quindicina di aziende e una ventina di start-up dedite alla ricerca e sostenute dalla stessa Fondazione: all'interno del Polo scientifico-tecnologico sono complessivamente occupate circa duecento persone, la maggior parte delle quali è rappresentata da ricercatori.