DIRITTI & ROVESCI

Ru486, Marrone tira dritto:

"la Lega ingoierà la pillola"

Nessun passo indietro da parte dell'assessore di Fratelli d'Italia sulla somministrazione del farmaco abortivo in ospedale. "In giunta c'è estrema serenità". Ieri l'altoltà del capogruppo del Carroccio Preioni

“Non vedo chiusura da parte della giunta Cirio. Ci sarà un incontro ulteriore di approfondimento la prossima settimana per discutere gli aspetti tecnici”. L’assessore di Fratelli d’Italia Maurizio Marrone tira dritto dopo le polemiche relative alla somministrazione della pillola abortiva Ru486, di cui vorrebbe limitare la somministrazione alle donne in day hospital. In merito alla richiesta dell’alleato di maggioranza Alberto Preioni, presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte, che chiede un confronto interno alla maggioranza sul tema, Marrone all’agenzia Dire spiega: “L’incontro era già stato fissato prima del comunicato della Lega. Ho visto l’assessore Luigi Icardi questa mattina e me lo ha confermato”.

Per il momento ogni decisione sembra essere rimandata al post voto, ma Marrone appare ottimista. “In giunta c’è estrema serenità e serietà di lavoro – racconta –. Sento anche il sostegno della Lega. Fin dall’inizio è stato chiaro che io non avessi scritto alcuna delibera, ho solo sollevato dei nodi critici. Come capita sempre durante le interlocuzioni, stiamo valutando insieme. Io non mi presto a polemiche inutili. Con la Lega siamo alleati e il lavoro procede in modo serio. Non voglio aprire fratture interne. Preferisco continuare a lavorare”.