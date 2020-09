Le delusioni di Iodice

Dicono che… avesse chiesto al partito di poter correre alle scorse regionali, eventualmente a Torino dove, essendo stato direttore generale delle Molinette, conta solide relazioni. Insomma, tra le ragioni che hanno spinto Emilio Iodice a dimettersi dalla giunta comunale di Novara e a lasciare la Lega, ci sarebbe anche quella delusione per la mancata candidatura. Interpellato dallo Spiffero sulle voci di un suo passaggio a Fratelli d’Italia Iodice è stato piuttosto lapidario: “Sono un uomo libero”. In fondo, la sua antica militanza in Alleanza Nazionale, si tratterebbe quasi di un ritorno a casa.