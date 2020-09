Politecnico turbogrillino

Dicono che… scorrendo l’elenco degli aspiranti consiglieri di amministrazione del Politecnico in quota “esterni”, più d’uno sia saltato sulla sedia. La quaterna che, dopo la scrematura successiva al bando verrà ora portata al vaglio (e al voto) del Senato Accademico, al netto dell’uscente Paola Bosso, viene giudicata molto (forse troppo) in sintonia con le strategie “politiche” del rettore Guido Saracco. A parte Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli che, secondo le malelingue, sarebbe stato corteggiato per accattivarsi la benevolenza di John Elkann, spiccano i nomi dell’ambientalista Roberto Mezzalama, presidente di “Torino respira” e dell’ex comandante dei civich Alberto Gregnanini che dopo la pensione (e una lunga corvée a fianco di Diego Novelli è rimasto per un po’ a Palazzo civico come consulente di Chiara Appendino per la sicurezza. Insomma, due nomi turbo grillini che lasciano pochi dubbi sulle trame di Saracco.