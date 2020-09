COVID & SPETTACOLI

In sala con le rime buccali

In arrivo l'ordinanza della Regione che riguarda cinema e teatri. Regione: "Bisognerà rispettare il distanziamento di un metro e mezzo tra bocca e bocca". Sospiro di sollievo per il Regio. Cirio punzecchia la commissaria Purchia: "Ora pensi a far arrivare gli spettatori"

È in arrivo l’ordinanza del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, secondo cui la capienza in teatri e cinema al di sopra dei 200 posti aumenterà. Lo ha anticipato lo stesso presidente a margine della conferenza stampa del Torino Film Festival, precisando che “bisognerà rispettare il distanziamento di un metro e mezzo da bocca bocca, tra gli spettatori. Una misura che ha stabilito il Dipartimento di prevenzione della Regione, organismo istituito per essere di supporto tecnico alle decisioni politiche”. Una boccata di ossigeno quindi per il Teatro Regio, attualmente commissariato. Nei giorni scorsi il commissario Rosanna Purchia aveva sollecitato un aumento della capienza, a costo di incatenarsi alla cancellata dell’ente lirico. “Aumenteranno i posti a teatro, Purchia lo sa già, lei pensi a riempirlo” ha concluso Cirio.