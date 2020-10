CALAMITA'

Danni per un miliardo

Cirio ha consegnato al ministro dell'Interno Lamorgese l'elenco dei danni dell'alluvione che ha colpito il Piemonte e le opere che serviranno per riparli e mettere in sicurezza il territorio. Solo il comparto agricolo denuncia perdite di oltre 8 milioni

I danni del maltempo che ha colpito il Piemonte nel fine settimana si aggirano sul miliardo di euro. A dirlo è il presidente della Regione, Alberto Cirio. “Ho appena consegnato al ministro degli Interni Lamorgese una prima rendicontazione dei danni e l’elenco degli interventi di somma urgenza necessari al ripristino in sicurezza del nostro territorio”. “Le cifre non sono ancora definitive – precisa ancora Cirio – ma sommando i danni alle opere pubbliche a quelli subiti dai privati, famiglie e aziende parliamo di una cifra che si aggira intorno a un miliardo di euro. Ringrazio il ministro per l'attenzione. Il Piemonte ha sempre pagato tanto e ricevuto poco. Ma ora è necessario che il Governo faccia la sua parte”.

Campi allagati, riso piegato e inutilizzabile, macchinari sommersi, allevatori ancora isolati con mandrie bloccate in alpeggio. In tutto 2850 ettari di terreni allagati. Una mancata produzione di oltre 8,6 milioni di euro. E nel conto mancano ancora le spese per l’asporto dei detriti, la bonifica dei terreni e il ripristino della fertilità del suolo. Danni anche alla viabilità interpoderale, alle opere irrigue, ai magazzini e alle serre. Ecco il bilancio dei danni causati dall'alluvione del 2-3 ottobre nelle aziende agricole maggiormente colpite secondo una rilevazione di Confagricoltura Piemonte. Per questo il presidente dell’associazione, Enrico Allasia, ha scritto all'assessore all'Agricoltura della Regione Piemonte, Marco Protopapa: “È indispensabile il sostegno del governo nazionale per far fronte a questa difficilissima emergenza”. Tutte le province, secondo Confagricoltura, hanno patito la furia del maltempo, con una maggiore concentrazione e nelle aree risicole tra il Casalese in provincia di Alessandria, Vercelli e il Basso Novarese.