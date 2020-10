EMERGENZA SANITARIA

Boom di contagi: 1.033 in 24 ore

Il Piemonte sul podio delle regioni in cui si registra l'incremento maggiore. Triplicato il numero dei tamponi. Aumentano anche i ricoverati: 40 di cui 7 in terapia intensiva. Tre morti

In Lombardia, Piemonte e Campania si registra quasi la metà dei casi di nuovi positivi da Covid-19 registrati oggi in Italia. Il boom proprio in Piemonte grazie anche a un numero di tamponi quasi triplo rispetto a ieri, da 4.967 a 14.142: i nuovi positivi sono 1.033, di cui 663 asintomatici. Tra i contagiati nelle ultime ventiquattro ore, 50 sono legati alle Rsa, altri 221 sono stati rintracciati in ambiente scolastico. Nella suddivisione per province si registrano 4.733 ad Alessandria, 2.219 ad Asti, 1.353 a Biella, 4.352 a Cuneo, 3.879 a Novara, 20.724 a Torino, 1.828 a Vercelli, 1.318 nel Vco oltre a 344 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi; i restanti 324 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. Il numero complessivo dei positivi sale a 7.308. Aumentano anche i ricoverati in terapia intensiva (da 33 a 40) e i ricoverati più lievi (da 562 a 595). Sono tre i deceduti che dall’inizio della pandemia salgono 4.190.I guariti sono, invece, 29.049 (+111 rispetto a ieri).

Dati che preoccupano anche se la pressione sugli ospedali non è ancora tale da creare apprensione, ma la consapevolezza è che il picco deve ancora arrivare ed è atteso nelle prossime settimane, forse all’inizio del 2021. Insomma l’allerta deve rimanere massima, così come la stretta osservanza dei protocolli di sicurezza.

A livello nazionale i contagi sono saliti di 8.804 unità. Le vittime sono 83 contro le 43 di ieri. Crescono anche i ricoverati in terapia intensiva: 586, 47 in più di ieri. Nuovo record di test diagnostici che arrivano a circa 163mila (ieri erano 152.196). I morti con Covid-19 a oggi sono 36.372. Gli attualmente positivi passano a 99.266, con un incremento di 6.821 rispetto a ieri.