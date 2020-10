Casa: Atc; Marrone, espellere abusivi e recuperare alloggi

"Occorre espellere gli abusivi e recuperare gli alloggi": così sulle occupazioni degli appartamenti Atc l'assessore ai Rapporti con il Consiglio regionale, Maurizio Marrone, rispondendo per conto della collega con delega alla Casa Chiara Caucino a una interrogazione del capogruppo dei Moderati, Silvio Magliano. "Negli anni - ha detto Marrone - la Regione ha costantemente monitorato il fenomeno dell'occupazione degli alloggi gestiti dalle Atc, che non ha mai raggiunto livelli numerici considerevoli rispetto alle altre Regioni italiane. Come atti concreti segnaliamo il nostro emendamento al Ddl nomadi che prevede di esplicitare meglio con una legge regionale la previsione del decreto legislativo che consente l'allontanamento coattivo dal territorio dello Stato in caso di 'minaccia concreta effettiva e grave ad un diritto fondamentale'. Sarà così possibile punire i nomadi che occupano abusivamente case popolari con l'espulsione dall'Italia, anche quando si tratti di cittadini comunitari, come nel caso dei rom rumeni. Si è inoltre aperto il Bando Autorecupero, con circa 50 alloggi sfitti bisognosi di manutenzione che potranno essere assegnati a chi ne ha diritto, prima di essere occupati da abusivi". "L'attuale crisi - ha aggiunto - ha determinato un incremento del numero di alloggi occupati, soprattutto nel capoluogo piemontese e nell'area torinese. Per tale ragione nel maggio scorso si è costituito presso la Prefettura di Torino un tavolo interistituzionale dedicato all'analisi del fenomeno e delle misure necessarie per contrastarlo".